В Иране в дни восстания были задержаны около 3 700 человек

Иранский реформатор член комитета парламента по вопросам образования в парламенте страны Махмуд Садеги во вторник, 9 января, объявил, что в дни протестов и беспорядков в Иране за последние две недели были задержаны около 3700 человек, передает Al Arabiya.

Протестующих задерживали различные силы безопасности и спецслужбы, что затрудняет точное определение количества задержанных. Кроме того, сообщалось, что задержаны были главные организаторы протестов, а большинство ранее задержанных отпущены. Число задержанных намного выше, чем названное официальными источниками, сказал он.

Мировые СМИ называют протесты в Иране самыми масштабными с 2009 года. Власти Ирана окрестили их "смутой" и "мятежом" и обвинили во всем США, Саудовскую Аравию и Европу. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны Соединенные Штаты, Великобританию и Саудовскую Аравию.

Верховный руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи возложил ответственность за "беспорядки" на США и Великобританию, заявив, что их план провалился.

С конца декабря Иран охватили массовые антиправительственные акции протеста. Митинги прошли в 80 городах и населенных пунктах страны. По официальным данным, в них приняли участие более 40 тысяч человек. В ходе волнений 22 человека погибли и свыше одной тысячи были задержаны, в их числе оказался и бывший президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад, выступивший в поддержку протестующих в городе Бушер.

3 января командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари объявил о подавлении протестов.