В Иране террористы напали на парламент и мавзолей, ответственность взяло ИГ

Не менее двух человек получили ранения в результате перестрелки в здании меджлиса (парламента Ирана), говорится в сообщениях на странице иранского агентства "Тасним" в Twitter.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на парламентский комплекс в Тегеране, а также за теракт у мавзолея имама Хомейни. Об этом сообщает иранское информагентство FARS.

Нападение на парламент Ирана произошло сегодня утром. Неизвестные с автоматами Калашникова ворвались в здание и открыли огонь. По предварительным данным, погиб один человек — охранник здания. Еще восемь получили ранения.

Вскоре после этого атака была совершена на мавзолей основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни, который находится на кладбище Бешехте-Захра в южной части Тегерана. Сообщалось о выстрелах и раздавшемся взрыве. Как передает иранское агентство "Мехр", один из нападавших привел в действие пояс смертника, двух его сообщников удалось задержать. Точных данных о пострадавших в результате этого нападения пока нет.

Террористом-смертником — одним из группы напавших на мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана — оказалась женщина, сообщает иранское агентство "Мехр". По данным агентства, она подорвала себя в западном дворе мавзолея. Еще двое нападавших арестованы.

В свою очередь агенство FARS сообщает, что нападавших было четверо. Трое из них открыли огонь по людям, а женщина-смертница подорвала себя. Кроме того, по данным СМИ, на месте происшествия был обезврежен еще один пояс смертника.

FARS сообщает, что взрыв был слышен в районе близлежащей станции метро, однако это пока неподтвержденная информация.