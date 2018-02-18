В Иране разбился пассажирский самолет: выживших нет

При крушении самолета в Иране погибли все 66 человек на борту, сообщает АР со ссылкой на заявление авиакомпании Iran Aseman.

Вскоре после первых сообщений о крушении некоторые СМИ сообщали, что пилот пытался совершить экстренную посадку, и предположили, что некоторые пассажиры могли выжить. В авиакомпании это опровергли.

Самолет ATR 72-500 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж — столицу одной из центральных провинций страны. Он пропал с радаров вскоре после вылета из столицы.

Авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди сообщил, что на борту было 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Государственный телеканал Press TV в своем Twitter сообщает, что пилот этого же борта в 2013 году посадил самолет в аэропорту Ясуджа после отказа двигателя.

Первоначально поступали сообщения о неблагоприятных погодных условиях в районе катастрофы. Но нельзя исключать и отказ техники. Точных данных о возрасте и техническом состоянии самолета не представлено. Однако сервис Flightradar24 указывает, что все шесть АТR 72 в распоряжении иранской авиакомпании оснащены устаревшим типом транспондеров — устройств, по которым сервис отслеживает положение самолетов в реальном времени.

По сообщению Flightradar24, опубликовавшего логи поступавших с борта данных, разбившейся самолет эксплуатировался 24 года.

Последние катастрофы ATR 72

C начала эксплуатации ATR 72 были потеряны 27 самолетов этого типа, из них 10 — в катастрофах, приведших к гибели 332 человек, напоминает ТАСС.

2 апреля 2012 года пассажирский самолет ATR 72-201 (регистрационный номер VP-BYZ) российской авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс 120 по маршруту Тюмень — Сургут, потерпел крушение после взлета из тюменского аэропорта "Рощино". Погибли 33 человека из 43 находившихся на борту. Причиной катастрофы стала потеря управляемости из-за обледенения.

Три последние по времени катастрофы произошли в Юго-Восточной Азии.

16 октября 2013 года ATR 72-600 (регистрационный номер DPL-34233) лаосской авиакомпании Lao Airlines, выполнявший рейс 301 по маршруту Вьентьян — Паксе (Лаос), в тяжелых метеоусловиях при заходе на посадку упал в реку Меконг. Погибли все 49 человек на борту.

23 июля 2014 года пассажирский самолет ATR 72-500 (регистрационный номер B-22810) тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, выполнявший рейс 222 по маршруту Гаосюн — Магун (Тайвань), при повторном заходе на посадку в условиях штормовой погоды врезался в жилые дома. Из находившихся на борту 58 человек погибли 48, десять человек были госпитализированы. Катастрофа произошла из-за ошибки экипажа, а также несоблюдения перевозчиком требований безопасности полетов.

4 февраля 2015 года пассажирский самолет ATR 72-600 (регистрационный номер B-22816) тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, выполнявший внутренний рейс 235 по маршруту Тайбэй — Цзиньмэнь, вскоре после взлета прекратил набор высоты, резко снизился с креном на левое крыло, задел ограждение автомобильной эстакады и упал в реку Цзилун в окрестностях Тайбэя. На борту находились 53 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 43 человека, ранения получили 17, в том числе двое пассажиров такси, которое ехало по эстакаде. Причинами катастрофы стали отказ двигателя и действия экипажа, который по ошибке отключил работавший второй двигатель.