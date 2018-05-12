В Ираке прошли первые после победы над ИГ выборы в парламент

Выборы в парламент Ирака стали первыми после объявленной в 2017 году победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), захватившей летом 2014 года около трети территории республики. В ночь перед голосованием власти по соображениям безопасности закрыли сухопутную границу, аэропорты, ввели ограничения на движение транспорта по всей стране. Однако спустя несколько часов после открытия участков в 07:00 мск премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Хейдар аль-Абади распорядился частично отменить меры.

На время выборов было мобилизовано порядка 1 млн силовиков. По данным комитета по безопасности при ЦИК, серьезных нарушений безопасности зафиксировано не было. Вместе с тем, ряд СМИ сообщил о сорванных силовиками попытках боевиков ИГ устроить теракты на избирательных участках.

На места в парламенте четвертого созыва претендуют более 7 тыс. человек, из них 2011 — женщины, которым отведена четверть мандатов в 328-местном Совете. Подготовлены 88 избирательных списков, в которые вошли представители 320 партий, политических альянсов, а также независимые кандидаты.

По мнению экспертов, основная борьба развернется между блоком "Наср" во главе с действующим премьером аль-Абади и оппозиционным ему альянсом "Государство закона", ведомым вице-президентом и экс-главой кабмина Нури аль-Малики. Среди фаворитов аналитики выделяют блок "Фатх" во главе с экс-министром транспорта и командиром одного из подразделений шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири, коалицию "Сайрун", сформированная влиятельным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, и союзники Аммара аль-Хакима, объединившиеся в альянсе "Хикма".

Списки кандидатов также представили преимущественно суннитские альянсы "Карар аль-Ирак" и "Аль-Ватания" под началом вице-президентов Усамы ан-Нуджейфи и Айяда Алауи. От Иракского Курдистана — Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана.