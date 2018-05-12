12.05.2018, 21:30

В Ираке прошли первые после победы над ИГ выборы в парламент


ИТАР-ТАСС
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В Ираке прошли первые после победы над ИГ выборы в парламент
Foto: Reuters/Scanpix

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака завершились в субботу без серьезных инцидентов. Как передал телеканал As Sumaria, пункты голосования закрылись в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

В ходе голосования было зафиксировано несколько сбоев в работе новой электронной системы голосования в ряде провинций, в том числе в столице, передает ТАСС. В Высшей независимой избирательной комиссии заявили, что причины носили технический характер и были исправлены, а масштаб не критичен. В общей сложности 56 тыс. участков в 18 провинциях Ирака оборудованы 70 тыс. аппаратов электронного подсчета голосов. Право голоса имеют 24,5 млн иракцев.

Как заявили в ЦИК, предварительные результаты огласят в течение 24 часов, а окончательные — после рассмотрения всех жалоб и апелляций. За работой участков следили более 900 зарубежных и 7 тыс. местных наблюдателей, сотни иностранных и иракских журналистов, а также представители 20 международных организаций.

Безопасность и участники

Выборы в парламент Ирака стали первыми после объявленной в 2017 году победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), захватившей летом 2014 года около трети территории республики. В ночь перед голосованием власти по соображениям безопасности закрыли сухопутную границу, аэропорты, ввели ограничения на движение транспорта по всей стране. Однако спустя несколько часов после открытия участков в 07:00 мск премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Хейдар аль-Абади распорядился частично отменить меры.

На время выборов было мобилизовано порядка 1 млн силовиков. По данным комитета по безопасности при ЦИК, серьезных нарушений безопасности зафиксировано не было. Вместе с тем, ряд СМИ сообщил о сорванных силовиками попытках боевиков ИГ устроить теракты на избирательных участках.

На места в парламенте четвертого созыва претендуют более 7 тыс. человек, из них 2011 — женщины, которым отведена четверть мандатов в 328-местном Совете. Подготовлены 88 избирательных списков, в которые вошли представители 320 партий, политических альянсов, а также независимые кандидаты.

ТОП

По мнению экспертов, основная борьба развернется между блоком "Наср" во главе с действующим премьером аль-Абади и оппозиционным ему альянсом "Государство закона", ведомым вице-президентом и экс-главой кабмина Нури аль-Малики. Среди фаворитов аналитики выделяют блок "Фатх" во главе с экс-министром транспорта и командиром одного из подразделений шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири, коалицию "Сайрун", сформированная влиятельным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, и союзники Аммара аль-Хакима, объединившиеся в альянсе "Хикма".

Списки кандидатов также представили преимущественно суннитские альянсы "Карар аль-Ирак" и "Аль-Ватания" под началом вице-президентов Усамы ан-Нуджейфи и Айяда Алауи. От Иракского Курдистана — Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана.

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