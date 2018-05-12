В Ираке прошли первые после победы над ИГ выборы в парламент

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака завершились в субботу без серьезных инцидентов. Как передал телеканал As Sumaria, пункты голосования закрылись в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).
В ходе голосования было зафиксировано несколько сбоев в работе новой электронной системы голосования в ряде провинций, в том числе в столице, передает ТАСС. В Высшей независимой избирательной комиссии заявили, что причины носили технический характер и были исправлены, а масштаб не критичен. В общей сложности 56 тыс. участков в 18 провинциях Ирака оборудованы 70 тыс. аппаратов электронного подсчета голосов. Право голоса имеют 24,5 млн иракцев.
Как заявили в ЦИК, предварительные результаты огласят в течение 24 часов, а окончательные — после рассмотрения всех жалоб и апелляций. За работой участков следили более 900 зарубежных и 7 тыс. местных наблюдателей, сотни иностранных и иракских журналистов, а также представители 20 международных организаций.
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