26.10.2018, 07:00

В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек


rus.delfi.ee
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В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек
Foto: MUHAMMAD HAMED, REUTERS

В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, большинство из них — дети, сообщает "Медуза".

Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.

Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.

Мертвое море — самое низкое место на Земле, популярное среди туристов. Но из-за засушливых условий и глубоких каньонов там случаются наводнения.

В апреле 2018 года во время наводнения у Мертвого мора погибли девять израильских подростков, участвовавших в программе предармейской подготовки.

Tallinn Hockey weekend
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