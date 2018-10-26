В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек

Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.

Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.

Мертвое море — самое низкое место на Земле, популярное среди туристов. Но из-за засушливых условий и глубоких каньонов там случаются наводнения.

В апреле 2018 года во время наводнения у Мертвого мора погибли девять израильских подростков, участвовавших в программе предармейской подготовки.