28.10.2018, 19:49

В интернете появились первые изображения российского вертолета будущего

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Интерфакс
EST
В интернете появились первые изображения российского вертолета будущего
Scramble Magazine

Информация о "перспективном боевом вертолете" (ПБВ), разработка которого ведется в России, появилась в интернете. На публикацию его изображений обратила внимание "Российская газета".

"Сообщения об этом и изображения стали стремительно распространяться в сети. Новейшая российская разработка вызвала большой интерес не только в России, но и за рубежом", — сказано в публикации.

Отмечается, в частности, что ПБВ выполнен с фирменной для машин конструкторского бюро "Камов" соосной схемой расположения несущих винтов.

"На нем появятся крылья. Шасси будет убираться в полете. Экипаж разместят так же, как на Ка-52. Кроме боевой версии был представлен вариант для перевозки пассажиров. Ранее на авиационных выставках показывали другую перспективную разработку — Ка-90", — говорится в опубликованном материале.

В феврале этого года замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал, что российские военные рассчитывают получить на вооружение сверхскоростной вертолет, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. По его словам, промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за срок не менее 5-7 лет.

В ноябре 2017 года гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны две концепции перспективного скоростного вертолета.

"Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение", — сказал Богинский.

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