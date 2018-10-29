В Индонезии разбился Boeing 737: на борту было 188 человек

"Было подтверждено, что он [самолет] потерпел крушение", — сказал он. По его словам, с буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. По информации мониторинговой службы Flightradar24, рейс из Джакарты в Панкалпинанг выполнял Boeing 737 MAX 8. По последним данным, на борту находились 188 человек, в том числе семь членов экипажа.

Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать ситуацию. "В настоящий момент мы не можем давать комментарии. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные", — заявил он Reuters.

Портал Detik со ссылкой на заявление руководителя национального Агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги передает, что власти Индонезии направили три корабля и вертолет на поиски самолета. Представитель агентства сообщил, что спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета Lion Air.