В Индонезии нашли еще один самописец самолета, разбившегося в Яванском море

"Его обнаружили. Но мы пока не получили информацию о его местонахождении", — заявил представитель индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Харио Сатмико.

Позднее стало известно, что специалисты Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии уже получили самописец для дальнейшей работы. Однако в Агентстве по поиску и спасению объявили, что сигнал полученного черного ящика слабый.

Замминистра морских дел Ридван Джамалуддин, слова которого приводит "Интерфакс", добавил, что также были обнаружены человеческие останки.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший утром 29 октября из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Все 189 человек на борту погибли.

По данным самописцев упавшего самолета, пилоты пытались предотвратить падение практически сразу после взлета. Нос самолета опускался более 20 раз, а пилоты раз за разом поднимали его, пока не потеряли контроль. Аналогичные проблемы отмечались у лайнера и накануне катастрофы.

Руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно заявил, что у самолета Lion Air на протяжении последних четырех рейсов были проблемы с прибором, показывающим скорость полета. Информация, полученная из черного ящика, подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте.