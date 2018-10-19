В Индии поезд врезался в зрителей на религиозном празднике. Погибли более 50 человек

Инцидент произошел во время праздника Виджая-дашами в пригороде Амритсара, уточняет Meduza.

Зрители стояли на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением гигантских фигур и фейерверками. Предполагается, что они могли не слышать приближающийся поезд.