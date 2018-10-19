В Индии поезд врезался в зрителей на религиозном празднике. Погибли более 50 человек(2)
На севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек. Число раненых уточняется.
На севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек. Число раненых уточняется.
Инцидент произошел во время праздника Виджая-дашами в пригороде Амритсара, уточняет Meduza.
Зрители стояли на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением гигантских фигур и фейерверками. Предполагается, что они могли не слышать приближающийся поезд.
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