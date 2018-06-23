23.06.2018, 18:50

В Индии изнасиловали участниц акции против торговли людьми

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bbcrussian.com
EST
India politsei
India politseiFoto: Tsering Topgyal, AP

В индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пятерых активисток НКО, проводивших уличную акцию против работорговли.

Девушек затащили в машины и отвезли в "отдаленное место", рассказали Би-би-си в полиции штата.

Происшествие расследуют, но арестованных пока нет, добавили в полиции.

Жертвы преступления работают в индийской некоммерческой организации. Они проводили уличную акцию в форме спектакля о работорговле в отдаленном округе Кхунти.

"После представления, они направились к школе при местной [католической] миссии. Примерно в это же время к школе подъехали вооруженные люди. Они похитили пятерых девушек из команды, увезли их в джунгли и там изнасиловали", — сказал высокопоставленный полицейский чиновник в беседе с корреспондентом Би-би-си на Хинди.

"Над делом работают три полицейских наряда, они проводят допросы", — добавил он.

Девушки уже находятся под защитой полиции и дожидаются результатов медэкспертизы, рассказал другой полицейский чиновник.

По версии следствия, преступники могли быть сторонниками местной группировки, агрессивной к "чужакам" в регионе. Эта группировка, пользующаяся поддержкой у племен, живущих в округе Кхунти, даже развесила знаки с предупреждениями для приезжих.

Кхунти — один из районов Индии, где процветает торговля людьми, писала в 2015 году газета Hindustan Times. Согласно расследованию журналистов, в этом и еще в четырех регионах штата Джаркханд похищают людей — в основном девочек — которых продают торговцам людьми. Девочек чаще всего отправляют в качестве домработниц в богатые дома Дели и других крупных городов.

По оценке индийской полиции, с 2005 по 2015 год в этих пяти округах были похищены около четырех тысяч детей. В мае в штате Джаркханд произошло три случая изнасилования девочек-подростков, которых после преступления попытались сжечь заживо. Около 28% населения штата Джаркханд составляют племена.

Правительству Индии в последние годы пришлось ужесточить законодательство о сексуальном насилии на фоне массовых протестов местных жителей после нескольких громких нападений.

Самым известным из них стало групповое изнасилование студентки в рейсовом автобусе, которое произошло в Дели в 2012 году. В результате нападения девушка погибла.

Несмотря на жесткие меры, которые были приняты в связи с трагедией, уровень насилия и дискриминации в отношении женщин в глубоко патриархальном обществе Индии остается высоким.

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