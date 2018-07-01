01.07.2018, 14:00

В Индии 45 человек погибли в ДТП с автобусом


Gazeta.ru
EST
Chennai, India
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

В Индии в результате падения автобуса в ущелье погибли не менее 45 человек, сообщает India TV.

Инцидент произошел в штате Уттаракханд. Автобус упал в ущелье глубиной около 215 м, при падении он разбился пополам. Спасатели на месте происшествия извлекли из-под обломков тела 44 погибших, еще один человек скончался в больнице от полученных травм.

Также в результате аварии пострадали восемь человек, они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли 12 человек.

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