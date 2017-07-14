В Иерусалиме произошла стрельба, есть погибшие

В Иерусалиме рядом с Храмовой горой произошла стрельба. Три человека открыли огонь по полицейским, убив двух человек и ранив еще одного, после чего сами были убиты.

Как уточняет полиция, нападавшие неожиданно начали стрелять у Львиных ворот Старого города, после чего попытались скрыться на Храмовой горе.

Однако полиции удалось их найти, и в перестрелке все трое были убиты.

По данным местных СМИ, при них нашли огнестрельное оружие и ножи. Информация о личности нападавших не разглашается.

Раненые были госпитализированы, двое из них впоследствии скончались в больнице.

В настоящее время вход на Храмовую гору в связи со случившимся закрыт, а все посетители эвакуированы.

Соболезнования семьям погибших полицейских выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в результате нападения погибли 22-летний прапорщик полиции Израиля Хаиль Сатауи и 30-летний прапорщик Камиль Шанан.

Реакция

Ицхак Герцог, лидер парламентской оппозиции: "Подлый теракт возле Львиных ворот Старого города, в самом взрывоопасном и сложном месте. Полностью поддерживаю все усилия сил безопасности и спецслужб, наших бойцов в беспощадной борьбе с террористами. Действуя жестко, хладнокровно, спокойно и ответственно мы победим террор. Желаю скорейшего выздоровления раненым в теракте".

Ави Габай, председатель Сионистского лагеря: "Вновь теракт, совершенный презренными убийцами. Полагаюсь на силы безопасности Израиля в том, что будут найдены и сурово наказаны и те, кто послал террористов, а также их пособники, помогавшие террористам. Сил, здоровья и скорейшего выздоровления раненым".

Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь: "Тяжелый теракт. Мое сердце с ранеными и с их семьями. Всемерная поддержка нашим силам безопасности, которые стоят на переднем крае борьбы со злом, с террористами, нападающими на невинных людей и стремящимися превратить конфликт в религиозное столкновение. Скорейшего выздоровления раненым в теракте".

Бывший министр и член кабинета безопасности Гидеон Саар: "Я приношу свои соболезнования семьям полицейских, убитых в свирепом теракте. Убийцы осквернили святое место террором. В ответ мы должны укрепить наш суверенитет на Храмовой горе в частности и в Иерусалиме в целом".

С конца 2015 года в Израиле зафиксирован всплеск нападений на израильтян со стороны палестинцев и израильских арабов. Для нападений используется не только огнестрельное оружие, но и ножи и автомобили. Всего за два года в результате таких нападений погибли 42 израильтянина.

За то же время были убиты более 240 палестинцев. По данным израильских властей, в большинстве случаев речь идет об участниках нападений на израильтян. Обе стороны конфликта обвиняют в эскалации насилия друг друга.

Храмовая гора — священное место для иудеев и мусульман. Она находится в Восточном Иерусалиме, статус которого остается одним из наиболее спорных вопросов палестино-израильского конфликта.

Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства в будущем, а израильская сторона настаивает на том, что весь город является единой и неделимой столицей Израиля.