В Иерусалиме начались крестные ходы к Гробу Господню

В Иерусалиме начались крестные ходы к храму Гроба Господня. Верующие ожидают события, называемого ”чудом схождения Благодатного огня”, передает РИА ”Новости”.

Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, загорается ежегодно в канун православной Пасхи по молитвам православного духовенства и тысяч паломников в храме Гроба Господня.

Как сообщается, уже начались торжественные крестные ходы к храму. Люди несут иконы и просят Господа даровать верующим Благодатный огонь. Ожидание появления огня длится от нескольких минут до нескольких часов. Считается, что если огонь не сойдет, то это будет ”ужасным предзнаменованием для всего человечества”.

Ранее часовня над Гробом Господним была открыта после реставрации.