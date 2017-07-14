В Хургаде усилили меры безопасности после нападения с ножом на туристов

На египетском курорте в Хургаде были усилены меры безопасности после нападения неизвестного с ножом на иностранных туристов на пляже отеля Sunny Days El Palacio Resort, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости".

”Усилены меры безопасности в Хургаде, получены распоряжения усилить охрану въездов в город, особенно тщательно проверяют документы, пропускают только тех, кто живет или постоянно работает, либо едет отдыхать, а также сопровождающих туристические группы”, — сказал он.

По его словам, полиция также получила распоряжение провести проверку всех жителей, особенно неработающих, но проживающих в Хургаде.

Ранее сообщалось, что в числе пострадавших при нападении в Египте есть одна женщина с гражданством России и Украины.