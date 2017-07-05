В ходе антитеррористической спецоперации в Бельгии задержаны четыре человека

Задержанные в Андерлехте поддерживали контакт с брюссельским мотоклубом Kamikaze Riders, который близок к исламистским кругам Бельгии.

В ходе антитеррористического рейда в брюссельской коммуне Андерлехт задержаны четыре человека. Об этом сообщила в среду, 5 июля, прокуратура бельгийской столицы.

Задержанные поддерживали контакт с брюссельским мотоклубом Kamikaze Riders, который близок к исламистским кругам Бельгии. Два члена этого байкерского сообщества в октябре 2016 года были приговорены к длительным срокам заключения за планирование атак, подобных тем, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года.

В ночь на 5 июля в шести зданиях Андерлехта прошли обыски, в ходе которых были изъяты автоматы Калашникова, боеприпасы и бронежилеты, передает телеканал RTBF. Полицейский рейд проводился одновременно со спецоперацией во французском Лилле, где был задержан 42-летний мужчина, также состоявший в контактах с Kamikaze Riders.

Ранее прокуратура Бельгии предъявила предполагаемому организатору парижских атак 2015 года — Ясину Атару — обвинения в убийствах и руководстве террористической группой.