В Хельсинки в День независимости Финляндии прошло шествие ультраправых радикалов и неонацистов с нацистскими флагами

Первым прошло шествие ультраправых радикалов и неонацистов ”Навстречу свободе”, собравшее от 200 до 300 демонстрантов. Они размахивали флагами со свастикой, которые вскоре были конфискованы полицией. Полиция также начала расследование использования нацистской символики.

Многие финские политики, в числе которых председатель Коалиции Петтери Орпо, глава СДП Антти Ринне и лидер Союза левых сил Ли Андерссон, осудили использование знака нацистов в Финляндии и похвалили действия полиции.

В противовес маршу ультраправых прошла демонстрация под названием ”Хельсинки без нацистов”, собравшая примерно 1 800 участников.

Под вечер националисты устроили еще шествие с факелами ”612”. Оно собрало порядка 1 800 человек.

За весь вечер полиция арестовала шестерых демонстрантов. Четверо из рядов ультраправых в ходе первой акции протеста и еще двоих, пытавшихся помешать маршу ”612”.

Старший комиссар Юха Хакола из полиции Хельсинки сказал в интервью Yle, что акции протеста в День независимости стали проходить спокойнее, чем раньше.

В Оулу также прошли два шествия с факелами, собравшие в целом около 160 демонстрантов. Несмотря на некоторые опасения, акции протеста прошли спокойно под надзором полиции.