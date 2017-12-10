10.12.2017, 12:40

В Хельсинки открылось представительство ДНР


Gazeta.ru
EST
2575672
фото иллюстративноеFoto: Mikhail Voskresenskiy, RIA Novosti

В Хельсинки открылось представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на МИД ДНР.

”Сегодня, 9 декабря, в городе Хельсинки состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР в Финляндии”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Львовской области Олег Синютка устроил скандал из-за карты, на которой были изображены самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии