В Хакасии из-за звонков о минировании массово эвакуируют школы и больницы



В ведомстве отметили, что с 9.30 (6.30 мск) поступило более десяти таких сообщений.

”Поступил ряд анонимных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в республике”, — заявили в МЧС.

Уточняется, что в настоящее время оперативные службы занимаются проверкой этой информации.

Ранее сообщалось, что во Львове около 2,3 тыс. человек эвакуировали из торгового центра после сообщения о минировании.