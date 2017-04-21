В Хабаровске совершено нападение на приемную ФСБ, есть погибшие

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 апреля в 17:02 по местному времени. Неизвестныый вошел в помещение и, "не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям".

"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — сообщила пресс-служба. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.