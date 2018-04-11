11.04.2018, 09:26

В Хабаровске на улице рухнул вертолет: есть погибшие

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Lenta.ru
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В Хабаровске на улице рухнул вертолет: есть погибшие
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В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолет. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС.


Инцидент произошел с вертолетом Ми-8 авиакомпании ”Восток”. Машина совершила жесткую посадку на пустыре у улиц Антенная и Хирургическая. По предварительной информации, на борту были шесть человек. После падения вертолет загорелся, в настоящий момент пожарные борются с огнем.

В пресс-службе Следственного управления на транспорте по ДФО агентству ТАСС уточнили, что в результате ЧП есть погибшие, отказавшись от подробностей.

Одновременно источник агентства в экстренных службах сообщил о шести погибших.

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