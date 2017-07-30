В Грузии стартовали учения с участием войск НАТО и Украины

На военном аэродроме в Вазиани невдалеке от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017).

Учения, в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО, продлятся до 12 августа.

Как ожидается, в ходе своего визита в Грузию учения посетит вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси в понедельник.

"У этих важных совместных учений есть уже своя традиция. Я бы не смог подобрать более подходящего определения для них, чем "Достойный партнер", потому что мы являемся достойными соратниками друг друга и вместе держим флаг свободы, демократии, прав человека и глобальной стабильности", — обратился к участникам учений на церемонии открытия верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент Георгий Маргвелашвили.

"Достойный партнер 2017" — часть учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии учения "Достойный партнер" проводятся уже третий год.

Согласно информации министерства обороны Грузии, учения "Достойный партнер 2017" служат улучшению навыков в операциях по стабильности, наступлению и обороне, а также по увеличению боевых возможностей сил реагирования НАТО и повышению совместимости вооруженных сил Грузии, США, Великобритании и стран-партнеров.

Масштабные учения

Нынешние маневры отличает большое число задействованной военной техники

Впервые учения "Достойный партнер" прошли в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие около 600 грузинских и американских военнослужащих. Но с тех пор они стали масштабнее.

В этом году в них принимают участие более 2800 военнослужащих из восьми стран, как членов, так и партнеров НАТО: США, Великобритании, Германии, Словении и Турции, Украины, Армении и Грузии.

Нынешние учения масштабнее не только с точки зрения числа военнослужащих и ареала стран-участниц, но и задействованной в них военной техники.

Кроме американских танков "Амбрамс", БМП "Брэдли" и военного самолета типа С-130, впервые к учениям подключится американский бронетранспортер "Страйкер" и немецкий бронетранспортер "Боксер".

Отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны России, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе отметил, что учения нацелены на мир и стабильность и не направлены против кого-либо.

"Эти учения не направлены против кого-то. Учения связаны с повышением нашей обороноспособности, что ведет к большей стабильности и миру в регионе", — заявил Джанелидзе.

В то же время некоторые грузинские эксперты не исключают, что ответом России на эти учения стали масштабные тренировки войск, которые стартовали на Северном Кавказе и в отколовшейся от Грузии Южной Осетии несколько дней назад.

Пресс-служба российского Южного военного округа заявила, что к тренировкам боевой готовности подключены около 16 тыс военнослужащих и 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Грузия, которая стремится стать членом НАТО, активно участвует в операциях альянса. Грузинские военнослужащие участвовали в миротворческой операции в Косово с 1999 по 2008 год.

Грузия была одним из крупнейших участников по численности контингента в операции Международных сил содействия безопасности (ISAF), которые завершили свою миссию в Афганистане в 2014 году.

Сегодня Грузия активно участвует в миссии НАТО по тренировке и поддержке правительственных сил Афганистана "Решительная поддержка". В ней участвует около 870 грузинских военнослужащих.