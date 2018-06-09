09.06.2018, 21:59

В Грузии 30 человек избили российского туриста

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rus.delfi.ee
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Rahvuskultuurid kooli
Rahvuskultuurid kooliFoto: Delfi lugeja

Жители грузинского села Гудаури избили российского пилота-парапланериста Федора Челышева. Видео инцидента и подробности опубликованы в Facebook.


”30 местных жителей, под соусом "это моя земля, уезжай домой", избили почти до смерти пилота Федора Челышева. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федора тяжелое сотрясение мозга (пилотский защитный шлем сдвинули на глаза, били ногами по затылку, сорвали закрепленную на шлеме камеру GoPro), сломан нос, отбиты почки, разломаны стекла в машине”, — написала автор публикации Нина Топольская.

”Вызванная полиция не смогла ничего сделать. Просто приняли заявление. Угрозы и мат продолжались. Моральное давление тоже. Мы будем добиваться максимального наказания для виновных”, — добавила она. Причину конфликта она не назвала.

Агентство ”Новости-Грузия” отмечает, что после того, как Челышев вместе с сопровождающими лицами покинул место нападения на него, в их автомобиль полетели камни.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям ”Насилие” и ”Повреждение чужого имущества”.

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