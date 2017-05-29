В гробу польского генерала найдены останки еще семи жертв Ту-154 под Смоленском

В гробу генерала Бронислава Квятковского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, обнаружены фрагменты останков других семи человек —

членов польской делегации. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Fakt.

"Это показывает, насколько были неправы те, кто противился эксгумации. Это подтверждает халатность правительства Дональда Туска. Как оно могло допустить, чтобы тела, которые привозили из Смоленска, хоронили просто так, без обследования, без вскрытия, без идентификации?" — заявил депутат польского сейма Яцек Сасин, чьи слова цитирует "Радио Польша".

По его мнению, Дональд Туск и следующий премьер Польши Эва Копач скомпрометировали себя, поскольку утверждали, что в России останки жертв были идентифицированы надлежащим образом. По мнению Сасина, официальная версия авиакатастрофы не имеет ничего общего с действительностью.

8 декабря 2016 года Генеральная прокуратура Польши подтвердила, что существует высокая вероятность того, что в могиле одной из жертв авиакатастрофы под Смоленском находилось тело другого человека. Речь шла о могиле бывшего главы Олимпийского комитета Польши Петра Нуровского. В ходе эксгумации были извлечены чужие останки.

Ранее польские власти подтвердили идентичность останков бывшего президента страны Леха Качиньского и его супруги Марии. Эта процедура стала первой после решения польских властей о повторной идентификации всех погибших под Смоленском.

В октябре 2016-го несколько семей родственников погибших при крушении президентского самолета выступили против эксгумации.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Расследование продолжается как в Польше, так и в России.