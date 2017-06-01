В гробу Леха Качиньского нашли фрагменты тел двух других людей

В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего при крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году, обнаружены фрагменты тел двух других людей.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на заявление заместителя генерального прокурора страны Марека Пасенека.

Ранее польские СМИ сообщали, что в могилах некоторых жертв смоленской авиакатастрофы нашли фрагменты тел других людей. Зампрокурора подтвердил это, уточнив, что фрагменты других тел были найдены в девяти захоронениях.

Эксгумация тел жертв катастрофы проводится в рамках нового расследования причины крушения президентского Ту-154. В середине ноября первыми были эксгумированы останки Леха Качиньского и его супруги.

Прокуроры объясняли, что эксгумация проводится с целью исправления ошибок и погрешностей, допущенных при первоначальной экспертизе тел, которая проводилась российскими криминалистами.

Всего власти планируют эксгумировать останки 83 жертв крушения в течение года. На данный момент проведено 27 эксгумаций, еще шесть состоятся в июне, а в самые жаркие месяцы, в июле и августе, эксгумация проводиться не будет, добавил он.

Польская прокуратура проверяет, есть ли вина российских медиков в том, что останки оказались в разных гробах.

"Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", — цитирует Пасенека РИА Новости.

Следствие пока не располагает данными аутопсии, которые планируется обнародовать в июне, уточнил Пасенек. Окончательные итоги вскрытия жертв вероятно будут опубликованы весной следующего года.

По словам Пасенека, эксперты должны ответить на вопрос о причинах и обстоятельствах смерти пассажиров разбившегося Ту-154.

Исследование и анализ останков проводится в зарубежных лабораториях, в частности, в британской, в графстве Кент.

10 апреля 2010 года президентский самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Погибли сам Качиньский и еще 95 человек.

В марте этого года министр обороны Польши Антоний Мацеревич обратился в генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить действия бывшего польского премьер-министра Дональда Туска во время расследования авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года.

По мнению Мацеревича, Туск, который сейчас занимает пост председателя Европейского совета, предал интересы Польши, не предприняв необходимых мер по расследованию крушения.

Более 75% польских граждан считают, что кабинет Туска не приложил достаточно усилий к поиску причин трагедии. Критики заявляют, что Туск не должен был позволять российским властям проводить первоначальное расследование.

В ходе опроса, проведенного в пятую годовщину катастрофы, лишь 20% поляков сказали, что ее причины были достаточно подробно объяснены; 31% опрошенных полагают, что случившееся было преднамеренным убийством или терактом.

Респондентов не спрашивали о том, кто мог стоять за такой акцией, но сторонники теорий заговора считают, что поскольку катастрофа произошла на российской территории, то ответственность за нее несет Москва.

Эту точку зрения с 2011 года продвигает Антоний Мацеревич, нынешний министр обороны и близкий соратник брата погибшего президента Ярослава Качиньского. Он неоднократно заявлял, что самолет упал после двух взрывов.