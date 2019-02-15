В Греции вспышка гриппа: 17 человек умерло за неделю



Такие данные привел в четверг Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (Keelpno), сообщает euronews.

Самый распространенный штамм — свиной грипп H1N1- не щадит ни детей, ни взрослых. В числе 219 госпитализированных с симптомами этого заболевания — пациенты самых разных возрастов.

Лишь 13% из них были привиты. Врачи утверждают: самая лучшая мера предосторожности — вакцина.

Вспышки гриппа А фиксируются по всей Европе. Во Франции не хватает больничных коек для инфицированных, счет которым идет на тысячи. В стране этой зимой от осложнений, вызванных гриппом, скончались около 1800 человек.