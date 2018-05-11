В Госдуме РФ решили исключить из законопроекта о контрсанкциях запрет американских лекарств

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступали против запрета на импорт лекарств из США.

Другие изменения в законопроекте

Кроме того, законопроект будет дополнен нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под западные санкции, сообщил Володин.

"Мы провели большую работу с правительством, с деловым экспертным сообществом, институтами гражданского общества и включили дополнительный пункт, который нам позволит принимать решения, в том числе о поддержке тех отраслей, предприятий, которые понесут издержки от санкций", — сообщил спикер в пятницу на заседании совета по законотворчеству, в рамках которого обсуждается законопроект "О мерах воздействий (противодействия) на недружественные действия США и(или) иных иностранных государств".

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях против США пройдет в Госдуме 15 мая.