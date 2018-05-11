11.05.2018, 13:35

В Госдуме РФ решили исключить из законопроекта о контрсанкциях запрет американских лекарств

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Интерфакс
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Aine ostmine Õismäel
Foto: Andres Putting

В ходе доработки законопроекта о контрсанкциях решено уйти от необходимости запретить ввоз из США в РФ лекарств, аналоги которых существуют в России, заявил первый зампредседателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Направление доработки одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться", — сказал Мельников журналистам в пятницу по итогам дискуссии, прошедшей в рамках Совета по законотворчеству в Госдуме под руководством председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Таким образом, ко второму чтению из проекта закона исчезает норма, которая в варианте первого чтения указывала на возможность запретить ввоз в Россию лекарств из США, аналоги которых существуют в РФ.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступали против запрета на импорт лекарств из США.

Другие изменения в законопроекте

Кроме того, законопроект будет дополнен нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под западные санкции, сообщил Володин.

"Мы провели большую работу с правительством, с деловым экспертным сообществом, институтами гражданского общества и включили дополнительный пункт, который нам позволит принимать решения, в том числе о поддержке тех отраслей, предприятий, которые понесут издержки от санкций", — сообщил спикер в пятницу на заседании совета по законотворчеству, в рамках которого обсуждается законопроект "О мерах воздействий (противодействия) на недружественные действия США и(или) иных иностранных государств".

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях против США пройдет в Госдуме 15 мая.

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