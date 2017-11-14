В Госдуме РФ предложили признавать иноагентами зарубежные СМИ

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что представители четырех думских фракций согласовали поправки в законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к иноагентам, передает ”Интерфакс”.

”СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур-госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы”, — заявил Толстой.

Он пояснил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иноагента, будет Минюст РФ.

Отмечается, что в России такие СМИ будут обязаны маркировать свою продукцию.

Поправки будут внесены к закону ”О СМИ”.