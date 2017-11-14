В Госдуме РФ открылся супермаркет

В Го­су­дарст­вен­ной думе Российской Федерации открылся супермаркет, новая форма реализации товара предлагает широкий ассортимент готовых продуктов и полуфабрикатов, передает парламентский корреспондент "Интерфакса".

Подобный формат торговли реализован в здании нижней палаты парламента на Охотном Ряду впервые, уточняет корреспондент, при этом в ассортименте есть и продовольственные, и промышленные товары.

Цены в этом отделе отличаются, скорее в большую сторону, по сравнению со средними в обычных магазинах. Так, вода "Черноголовская" 5 литров — 78 рублей, чай Greenfield — 25 пакетиков 105 рублей, шампанское "Абрау-Дюрсо Виктор Дравиньи" — 900 рублей. Из полуфабрикатов и готовых продуктов можно привести цены на бризоль из трески жаренной — 1100 рублей за кг, люля-кебаб из баранины — 1400 рублей за кг.

Супермаркет открыт на месте бывшего отделения кулинарии. Теперь товары, как это бывает в супермаркетах, разложены на полках и покупатели могут самостоятельно их выбирать и рассчитываться на кассе.

Ранее депутаты и работники аппаратов нижней палаты парламента высказывали недовольство в связи с тем, что в Госдуме нельзя купить самое необходимое.