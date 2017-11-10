В Госдуме решили, что за проблемы RT в США будут отдуваться соцсети в России

В Государственной думе РФ в пятницу, 10 ноября, рассказали, в чем будут заключаться зеркальные меры против иностранных СМИ, которые, как ожидается, начнут принимать уже на следующей неделе в ответ на действия властей США против телеканала RT и агентства Sputnik. За счет зарубежных средств массовой информации будет расширен закон об иностранных агентах. К тому же зеркальные меры против СМИ могут затронуть некоторые соцсети.

В частности, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. По его словам, меры по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела России будут включать их причисление к действующему закону об иноагентах. На вопрос, будет ли закон распространяться не только на американские СМИ, Мельников подтвердил: "Конечно" — сообщает "Интерфакс".

По его словам, меры будут подготовлены либо как самостоятельный законопроект, либо в виде поправки о том, что в закон об иностранных агентах, кроме НКО, будут включены и СМИ. Мельников подчеркнул, что речь идет, "конечно, об иностранных СМИ, но точность формулировок должна быть юридически выверена, над ней будут работать".

При этом ответные меры будут приняты в ближайшее время. "Мы планируем соответствующий закон принять уже на следующей неделе", — сказал Мельников.

В Совете Федерации подтверждают, что поправки в законодательство о приравнивании к иноагентам некоторых иностранных СМИ примут совсем скоро. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов на вопрос, может ли это произойти до конца года, ответил: "Думаю, что гораздо раньше. Я не вижу проблем, которые могли бы затянуть этот процесс".

Климов подчеркнул, что, "естественно, речь не идет обо всех СМИ, обо всех иностранных СМИ или обо всех американских СМИ". "Речь идет о тех СМИ, которые занимаются реальной антироссийской многолетней системной политикой, которую я считаю прямым вмешательством в наши внутренние дела. И именно они должны получить условия, аналогичные тому, что американские власти пытаются сейчас создать для RT и Sputnik", — сказал глава комиссии.

Между тем вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") сообщил, что "зеркальные меры" против вмешательства иностранных СМИ во внутренние дела России могут быть распространены и на некоторые соцсети. "Помимо формального участия в капитале — то есть в уставном капитале- или функционирования СМИ на территории РФ, есть еще такая вещь, как обмен контентом. В этом плане в США наложены ограничения на деятельность в соцсетях СМИ происхождением из России", — сказал парламентарий.

Ранее глава думских единороссов Сергей Неверов сообщил, что закон об иностранных агентах может быть дополнен иностранными соцсетями. "Комиссия, которая будет создана и которую возглавит вице-спикер Петр Толстой, проработает дальнейшие механизмы для того, чтобы это было как можно более широкое воздействие, в том числе (чтобы оно включало) в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ", — сказал он.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в пятницу, 10 ноября, собрал на совещание лидеров четырех думских фракций и руководителей профильных комитетов, чтобы в срочном порядке обсудить зеркальные меры в отношении американских СМИ в ответ на требование властей США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иноагента, сообщает РБК. Глава нижней палаты подчеркнул, что депутаты долго не шли на ограничительные шаги против зарубежных СМИ, поскольку "считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ". Но сейчас американские СМИ развернули "неприкрытое вмешательство на территории России", сказал Володин.

Ранее руководство RT сообщило, что вынуждено подчиниться требованию Минюста США о регистрации в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября. В соответствии с американским законодательством под статус иностранного агента попадают компании, действующие "по указу, запросу или под управлением иностранного принципала".

В середине октября комиссия Совфеда составила список нежелательных СМИ, деятельность которых уже в ближайшее время может быть ограничена на территории России. В перечень попали CNN, "Голос Америки" и радио "Свобода". Всего же в списке не более пяти СМИ, которые "получают деньги из-за рубежа" и "вмешиваются в российскую внутреннюю политику".

В начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что давление властей США на телеканал RT вынуждает Россию применить к американским СМИ аналогичные меры.

Министерство юстиции США в сентябре обязало телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента, вызвав тем самым бурную реакцию Москвы. 1 октября главред телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян заявила о вероятном прекращении работы американских СМИ в России в том случае, если ее телеканал будет вынужден отказаться от вещания в США из-за давления властей. По ее словам, этим может обернуться требование американского Минюста зарегистрировать RT в качестве иностранного агента.

Закон об "иностранных агентах" был принят в 2012 году. Он обязывает все некоммерческие организации, получающие денежные средства из-за рубежа и принимающие участие в политической деятельности, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". На деятельность таких организаций налагаются ограничения. Поводом для снятия статуса "иностранного агента" может служить отсутствие источников иностранного финансирования или ведения политической деятельности в течение года перед подачей заявления, отказ и возврат зарубежных грантов или прекращение деятельности НКО.

Если НКО злостно уклоняется от выполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр "иностранных агентов", ее представителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Но может быть назначено и более суровое наказание — исправительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.