В Госдепе заявили, что только у России есть мотив и средства для отравления Скрипаля

"Мы приветствуем оперативную поддержку и технические усилия ОЗХО по выявлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных совещаний исполкома ОЗХО и Совета Безопасности ООН для обсуждения химатаки в Солсбери", — говорится в заявлении.

"Только правительство России имеет мотив, средства и прецеденты проведения подобных нападений. Россия разработала тип нервно-паралитического газа, который использовался в Солсбери, и в прошлом осуществляла с санкции государства убийства", — резюмировала пресс-секретарь Госдепа, не уточнив, какие именно убийства имеются в виду.

Эксперты ОЗХО ранее определили, что в Солсбери использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты. В докладе указывалось, что название и состав выявленного вещества содержатся в полном засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации. Как указали специалисты, результаты анализов и проб подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе химического вещества, которое было использовано при покушении на Скрипалей.

В четверг генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что в пробах, которые отобрали эксперты на месте отравления Скрипалей, не было найдено следов химического вещества BZ, о котором ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне Следственный комитет РФ опубликовал видео с первыми результатами расследования отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Российские следователи, в частности, проследили весь путь гражданки РФ от дома до аэропорта Шереметьево, из которого она отправилась в Великобританию.

Как стало известно, сотрудники СК нашли такси, в котором Скрипаль ехала в столичный аэропорт. Следователи также изучали видеозаписи ее прибытия в "Шереметьево" и, более того, установили, что никто из пассажиров рейса в Лондон, которым летела девушка, не пострадал.

"Ни у одного из летевших этим рейсом не выявлено признаков интоксикации, отравления химическим веществом", - говорится в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале СК.

В ведомстве отметили, что СК подготовил запрос к британским властям и направил его через Генпрокуратуру РФ. "В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела", - пояснили в СК.

"После звонка Юлии Скрипаль (двоюродной сестре Виктории, находившейся в России - Прим. NEWSru.com) Следственный комитет РФ направил дополнительный запрос в Великобританию с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Ответ до сих пор не получен", - подчеркнули в ведомстве.