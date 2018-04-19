В Госдепе заявили, что только у России есть мотив и средства для отравления Скрипаля

Госдепартамент США считает, что только у России есть мотив, средства и опыт для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в среду, 18 апреля, заявила глава пресс-службы ведомства Хизер Науэрт.
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, также говорится, что "вместо того, чтобы изменить свое пагубное и деструктивное поведение, российское правительство предлагает лишь опровержения и встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности".
Науэрт отметила, что выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждают обвинения, выдвинутые Лондоном в адрес России по делу Скрипаля. "Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери", — указала пресс-секретарь Госдепа.
"Мы приветствуем оперативную поддержку и технические усилия ОЗХО по выявлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных совещаний исполкома ОЗХО и Совета Безопасности ООН для обсуждения химатаки в Солсбери", — говорится в заявлении.
"Только правительство России имеет мотив, средства и прецеденты проведения подобных нападений. Россия разработала тип нервно-паралитического газа, который использовался в Солсбери, и в прошлом осуществляла с санкции государства убийства", — резюмировала пресс-секретарь Госдепа, не уточнив, какие именно убийства имеются в виду.
Эксперты ОЗХО ранее определили, что в Солсбери использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты. В докладе указывалось, что название и состав выявленного вещества содержатся в полном засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации. Как указали специалисты, результаты анализов и проб подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе химического вещества, которое было использовано при покушении на Скрипалей.
В четверг генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что в пробах, которые отобрали эксперты на месте отравления Скрипалей, не было найдено следов химического вещества BZ, о котором ранее заявил глава МИД РФСергей Лавров.
Накануне Следственный комитет РФ опубликовал видео с первыми результатами расследования отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Российские следователи, в частности, проследили весь путь гражданки РФ от дома до аэропорта Шереметьево, из которого она отправилась в Великобританию.
Как стало известно, сотрудники СК нашли такси, в котором Скрипаль ехала в столичный аэропорт. Следователи также изучали видеозаписи ее прибытия в "Шереметьево" и, более того, установили, что никто из пассажиров рейса в Лондон, которым летела девушка, не пострадал.
"Ни у одного из летевших этим рейсом не выявлено признаков интоксикации, отравления химическим веществом", - говорится в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале СК.
В ведомстве отметили, что СК подготовил запрос к британским властям и направил его через Генпрокуратуру РФ. "В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела", - пояснили в СК.
"После звонка Юлии Скрипаль (двоюродной сестре Виктории, находившейся в России - Прим. NEWSru.com) Следственный комитет РФ направил дополнительный запрос в Великобританию с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Ответ до сих пор не получен", - подчеркнули в ведомстве.
Во вторник, 17 апреля, посольство РФ в Лондоне распространило заявление, в котором говорится о том, что Великобритания, уничтожая важные улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заметает "следы постановочной провокации в отношении России".
В посольстве пришли к выводу, что "так называемая дезинфекция (мест в Солсбери, связанных с инцидентом - Прим. NEWSru.com), которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать".
Ранее сообщалось, что в доме Скрипаля в Солсбери были обнаружены две мертвые морские свинки, погибшие от обезвоживания, и кот, которого пришлось усыпить из-за тяжелого состояния после перенесенного стресса. Все животные в целях безопасности были кремированы.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в инциденте Россию. Москва категорически отвергла все обвинения. Организация по запрещению химического оружия в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.
Юлия Скрипаль недавно была выписана из больницы и продолжает лечение в засекреченном месте под присмотром британских властей. Сергей Скрипаль остается в клинике, его состояние постепенно улучшается.