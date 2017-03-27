В городах России стартовали протесты дальнобойщиков против системы "Платон"

После состоявшихся накануне десятков масштабных антикоррупционных протестов в разных точках страны, в понедельник, 27 марта, в городах России начинается бессрочная забастовка дальнобойщиков против системы "Платон", предусматривающей взимание платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. Ранее сообщалось, что стачку организует Объединение перевозчиков России (ОПР). На минувшей неделе вышло постановление правительства, в соответствии с которым с 15 апреля льготный тариф в системе "Платон" повысится с 1,53 рубля до 1,91 рубля за километр.

Согласно информации на сайте ОПР, организаторы стачки требуют полностью отменить систему "Платон" или реорганизовать под транзитный транспорт с передачей государству; отменить транспортный налог (для этого есть акциз); настроить режим труда и отдыха водителей (РТО) под российские реалии; навести порядок на весовом контроле; предоставить перевозчикам обоснование расчетов размера акциза на топливо. В случае, если власти не отреагируют на забастовку, протестующие будут призывать к отставке правительства. Кроме того, одним из лозунгов стачки станет вотум недоверия президенту страны.

Водители большегрузов вышли на акцию протеста в Уссурийске, сообщает агентство PrimaMedia. Ближе к вечеру дальнобойщики стали разъезжаться по домам. Собравшиеся на Михайловском шоссе водители практически полностью покинули место.

При этом акция на владивостокском шоссе, рядом с кафе "Минутка", продолжается. С утра там дежурило шесть нарядов ДПС. Участники акции подчеркнули, что исключают политический подтекст в своих действиях, отметив, что своим выходом они хотят обратить внимание на проблемы в системе платежей "Платон".

Всероссийскую акцию против системы "Платон" поддержали дальнобойщики из Благовещенска. Около 30 большегрузных автомобилей выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине города для проведения "пассивной забастовки", сообщает "Амур.инфо". По словам организаторов, основная задача протеста — остановить грузопотоки и блокировать перевозки. Главная цель протестующих — отмена системы "Платон".

На акцию собрались около 100 человек. Прибывшие на место сотрудники ДПС предупредили, чтобы водители не выходили на проезжую часть.

Один из участников протеста Александр Черепанов предположил, что забастовок бы не было, если бы система "Платон" не находилась в ведении частной компании. "Если бы правительство не обнаглело до такой степени, что частному лицу дали развернуть группу вот этого "Платона", чтобы он собирал плату за федеральные дороги, которые были построены еще при коммунистах, если бы они сделали это все через Минтранс, может и никаких стачек и не было бы", — пояснил протестующий.

По данным портала, акции протеста также проходят в Хабаровске и Владивостоке.

В Чите на забастовку против системы "Платон" вышли водители около 50 большегрузных машин, сообщает городской портал "Чита.ру". По данным корреспондента сайта, акция началась в районе Угданского кольца, после чего часть протестующих по требованию администрации переместилась в сторону села Ивановка. В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю подтвердили факт акции протеста дальнобойщиков в районе Угданского кольца. В ведомстве отметили, что на месте дежурят сотрудники полиции.

Водители выразили недовольство тем, что после введения системы "Платон" им пришлось за свой счет оборудовать автомобили тахографами, каждый из которых стоит около 42 тысяч рублей. Кроме того, за работу свыше восьми часов в сутки их штрафуют. Также дальнобойщики возмущены тем, что льготный коэффициент в системе "Платон" с 15 апреля увеличится.

На большой пресс-конференции 17 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "прибор системы "Платон" должен бесплатно всем предоставляться". Также глава государства призвал дальнобойщиков "выходить из серых схем". Путин отметил, что появилось большое количество людей, которые покупают большегрузы, пользуются ими, "но это абсолютно серые схемы экономики, они не регистрируются даже в качестве индивидуальных предпринимателей". "Я сам из рабочей семьи, понимаю, что мужики вкалывают, работают, за рулем сидят, но надо выходить из этих серых схем", — заключил президент.

Тем временем дальнобойщики в Курганской области отказались от идеи проведения акции протеста против "Платона". Водители решили собраться, записать свои предложения и отправить их в правительство РФ, сообщает Ura.ru. По данным источников сайта, в понедельник такие собрания должны состояться в Кургане и Шадринске.

При этом ранее Ura.ru стало известно, что дальнобойщики, отказывающиеся участвовать во всероссийской акции протеста, пожаловались генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину на угрозы со стороны организаторов. В социальных сетях появилось открытое письмо от активистов движения "12 тонн", которые обратились к руководителям двух ведомств с информацией о том, что водителей призывают принять участие в забастовке 27 марта, а в случае отказа грозят разбить им стекла в автомобилях и сломать машины.

Кроме того, протест против "Платона" запланирован и в Санкт-Петербурге. Как сообщил РБК координатор акции в Петербурге и Ленобласти Анатолий Шилов, в понедельник утром участники забастовки прекращают исполнять контракты на грузовые перевозки. Официальный старт стачки объявляется в 10 утра на открытом собрании грузоперевозчиков Петербурга и Ленобласти, которое отделение ОПР Санкт-Петербурга проводит у контейнерного терминала "Логистика-Терминал".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 марта встретился с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок. По итогам встречи было принято постановление правительства, в соответствии с которым с 15 апреля льготный коэффициент в системе "Платон" повысится на 25% и составит 0,51, то есть 1,91 рубля за километр проезда большегруза по федеральной трассе. Сейчас льготный коэффициент составляет 0,41 (1,53 рубля за километр). До этого его планировалось увеличить с 15 апреля до 0,82, что повысило бы плату за один километр пробега большегруза по федеральной трассе до 3,06 рубля.

На этом фоне стало известно, что Минтранс вскоре внесет в правительство законопроект, отменяющий принцип однократности штрафа в системе "Платон" за одни сутки. Кроме того, обсуждается повышение штрафа за неоплату проезда с пяти тысяч рублей до суммы в пределах от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

"Платон" — это система взимания платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 тонн в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автомобильным дорогам, заработавшая в России 15 ноября 2015 года. Система предполагает использование для расчета оплаты бортовых устройств, а также маршрутных карт.

Ее запуск сопровождался сбоями в работе системы, а также массовыми протестами дальнобойщиков: они жаловались на несправедливость системы, указывая, что уже платят транспортный налог, а также акцизы, включенные в стоимость топлива.

Одной из претензий к системе "Платон" было то, что она создана и работает в интересах сына "друга Путина". Дело в том, что работу "Платона" обеспечивает компания ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС), бенефициаром которой является Игорь Ротенберг, сын близкого к президенту России бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального после запуска системы "Платон" опубликовал секретный документ, согласно которому соглашение государства и РТИТС было заключено без проведения конкурса, а сама компания, по сути взимающая налог с водителей грузовиков, не платит за это государству.