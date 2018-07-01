01.07.2018, 15:20

В городах России проходят митинги против пенсионной реформы

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Deutsche Welle
EST 1
Navalnõi protest
фото иллюстративноеFoto: Dmitri Lovetsky, AP

Жители десятков российских городов, не принимающих матчи ЧМ-2018, протестуют против повышения пенсионного возраста. Демонстрации организовали сторонники Алексея Навального.

В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, проходят организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным митинги против повышения пенсионного возраста. Демонстранты вышли на улицы в Краснодаре, Омске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, сообщает Навальный в своем микроблоге в Twitter.

О проведении митингов также сообщили, в частности, штабы Навального в Якутске, Томске, Абакане. На странице команды оппозиционера в соцсети "В контакте" сообщается, что согласованные демонстрации проходят 1 июля более чем в 30 российских городах. Москва и Санкт-Петербург в перечне отсутствуют.

"Путин и Медведев собираются повысить пенсионный возраст и ограбить несколько десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы, граждане России, считаем это решение полностью антинародным и преступным", — сказано в сообщении команды Навального.

14 июня российское правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.

Несколько дней спустя оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля в 20 городах РФ акций протеста против реформы пенсионной системы в городах, не принимающих мундиаль.

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В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особые меры безопасности на время проведения ЧМ. В Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и еще в ряде областей места для проведения собраний и митингов, не связанных с турнирами, определяют МВД и Федеральная служба безопасности.

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