В городах России проходят митинги против пенсионной реформы

"Путин и Медведев собираются повысить пенсионный возраст и ограбить несколько десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы, граждане России, считаем это решение полностью антинародным и преступным", — сказано в сообщении команды Навального.

14 июня российское правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.

Несколько дней спустя оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля в 20 городах РФ акций протеста против реформы пенсионной системы в городах, не принимающих мундиаль.

В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особые меры безопасности на время проведения ЧМ. В Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и еще в ряде областей места для проведения собраний и митингов, не связанных с турнирами, определяют МВД и Федеральная служба безопасности.