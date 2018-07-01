В городах России проходят митинги против пенсионной реформы

Жители десятков российских городов, не принимающих матчи ЧМ-2018, протестуют против повышения пенсионного возраста. Демонстрации организовали сторонники Алексея Навального.
В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, проходят организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным митинги против повышения пенсионного возраста. Демонстранты вышли на улицы в Краснодаре, Омске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, сообщает Навальный в своем микроблоге в Twitter.
О проведении митингов также сообщили, в частности, штабы Навального в Якутске, Томске, Абакане. На странице команды оппозиционера в соцсети "В контакте" сообщается, что согласованные демонстрации проходят 1 июля более чем в 30 российских городах. Москва и Санкт-Петербург в перечне отсутствуют.