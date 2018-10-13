В горах Непала в результате снежной бури погибли восемь альпинистов
В Непале в результате снежной бури на горе Гурья Химал 12 октября погибли девять альпинистов.
В Непале в результате снежной бури на горе Гурья Химал 12 октября погибли девять альпинистов.
Среди погибших были граждане Южной Кореи и четверо непальцев, которые были гидами, передает Meduza.io.
Предполагается, что среди погибших был альпинист Ким Чан Хо, установивший в 2013 году рекорд по скорости восхождения на 14 самых высоких вершин мира без дополнительного кислорода, пишет AFP.
Альпинисты погибли в лагере на высоте 3500 метров, где они с начала октября ждали улучшения погоды. "Мы полагаем, что причиной была буря, потому что деревья и палатки оказались поломаны", — заявили в полиции. The Himalayan Times пишет, что за бурей последовал оползень.
Materjali kvaliteedi spetsialist
OTTO BOCK ESTONIA AS
Tähtaeg: 19.10.2018
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Rail baltic projekti maakorraldajat ja kinnisvara …
MAA-AMET
Tähtaeg: 14.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.