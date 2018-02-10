В Гонконге перевернулся двухэтажный автобус — не менее 18 погибших

Не менее 18 человек погибли, свыше 60 получили ранения в результате крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса, перевернувшегося в субботу в Гонконге. Такие уточненные данные о числе пострадавших приводит в своей интернет-версии газета South China Morning Post.

Трагедия произошла на отдаленных от центра города Новых территориях Гонконга, передает ТАСС. Рейсовый автобус, направлявшийся от ипподрома "Шатин" в один из спальных районов, неожиданно потерял управление и на полном ходу опрокинулся на бок.

Сообщается, что 15 мужчин и три женщины скончались на месте. Еще более 60 пассажиров были госпитализированы. Состояние десяти из них расценивается врачами как критическое, еще 15 — как тяжелое.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам навестила пострадавших в больнице и распорядилась провести тщательное расследование причин дорожно-транспортного происшествия. Оно стало самым серьезным в мегаполисе за последние 15 лет.

По словам пассажиров, многотонная машина двигалась "слишком быстро" во время спуска со склона холма. По предварительным данным следствия, 30-летний водитель в целом был хорошо знаком с маршрутом. В тот момент он не был переутомлен и не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Сам он не пострадал и сейчас дает показания.