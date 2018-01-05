05.01.2018, 19:00

В ГИБДД России с 1 января сократили 10 тысяч должностей

 (9)
Gazeta.ru
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В ГИБДД России с 1 января сократили 10 тысяч должностей
Foto: Eugene Odinokov, Sputnik

Подписанный 31 декабря президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД.

Об этом говорится во внутреннем приказе ведомства, который регламентирует исполнение президентского указа. С документом смогла ознакомиться ”Газета.Ru”.

Сокращения пройдут во всех регионах, но не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются регистрационными действиями и приемов экзаменов у кандидатов в водители. Согласно приказу, у попавших под сокращение сотрудников будет возможность перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД.

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