В ГИБДД России с 1 января сократили 10 тысяч должностей

Подписанный 31 декабря президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД.

Об этом говорится во внутреннем приказе ведомства, который регламентирует исполнение президентского указа. С документом смогла ознакомиться ”Газета.Ru”.

Сокращения пройдут во всех регионах, но не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются регистрационными действиями и приемов экзаменов у кандидатов в водители. Согласно приказу, у попавших под сокращение сотрудников будет возможность перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД.