10.10.2018, 08:07

В Германию в 2018 году прибыло 100 тысяч мигрантов

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Deutsche Welle
EST 1
Saksa piirilinnas Passaus ootavad põgenikke ka süürlanna Eman Alriss (vasakul) ja afgaan Mohammad Naim Sahebdel. Nad on ise pagulased ja tulid saatusekaaslastele tõlgiks appi. (Härra tahab jõudu ja vastupidamist väljendada - žestid pole ju üldsegi univers
Saksa piirilinnas Passaus ootavad põgenikke ka süürlanna Eman Alriss (vasakul) ja afgaan Mohammad Naim Sahebdel. Nad on ise pagulased ja tulid saatusekaaslastele tõlgiks appi. (Härra tahab jõudu ja vastupidamist väljendada - žestid pole ju üldsegi universFoto: Teele Tammeorg

Число въехавших в ФРГ с начала года мигрантов оказалось значительно ниже ожидавшегося. В подобных условиях интеграция "будет работать", отмечал ранее Хорст Зеехофер.

С начала года в Германию прибыли порядка 100 тысяч беженцев. Такие данные озвучил во вторник, 9 октября, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) во время заседания фракции консервативного блока ХДС/ХСС.

В ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.

Ранее Зеехофер называл данную цифру в качестве целевого показателя, говоря, что "это нам по силам " и в подобных обстоятельствах "будет работать интеграция". "Любое превышение данного числа я считаю чрезмерной нагрузкой", — отмечал он.

"Нагнетание паники"

Еще в июне министр высказывал опасения, что называвшиеся "большой коалицией" в качестве ориентира цифры в 180-220 тысяч мигрантов могут быть "достигнуты и даже превышены".

В свою очередь, эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) называла подобные разговоры со стороны министра "нагнетанием паники".

В середине сентября письмо с призывом отправить Зеехофера в отставку подписали 376 актеров, режиссеров, журналистов, ученых, художников и музыкантов, в том числе руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик (Dieter Kosslick), режиссер Эберхард Келер (Eberhard Köhler), писательница Терезия Мора (Terezia Mora) и другие. По словам подписантов, министр "взял в заложники 18,6 миллиона человек с иммигрантскими корнями и объявил их источником проблем".

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