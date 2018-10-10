В Германию в 2018 году прибыло 100 тысяч мигрантов

С начала года в Германию прибыли порядка 100 тысяч беженцев. Такие данные озвучил во вторник, 9 октября, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) во время заседания фракции консервативного блока ХДС/ХСС.

В ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.

Ранее Зеехофер называл данную цифру в качестве целевого показателя, говоря, что "это нам по силам " и в подобных обстоятельствах "будет работать интеграция". "Любое превышение данного числа я считаю чрезмерной нагрузкой", — отмечал он.

"Нагнетание паники"

Еще в июне министр высказывал опасения, что называвшиеся "большой коалицией" в качестве ориентира цифры в 180-220 тысяч мигрантов могут быть "достигнуты и даже превышены".

В свою очередь, эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) называла подобные разговоры со стороны министра "нагнетанием паники".

В середине сентября письмо с призывом отправить Зеехофера в отставку подписали 376 актеров, режиссеров, журналистов, ученых, художников и музыкантов, в том числе руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик (Dieter Kosslick), режиссер Эберхард Келер (Eberhard Köhler), писательница Терезия Мора (Terezia Mora) и другие. По словам подписантов, министр "взял в заложники 18,6 миллиона человек с иммигрантскими корнями и объявил их источником проблем".