10.10.2018, 08:07

В Германию в 2018 году прибыло 100 тысяч мигрантов

 (23)
Deutsche Welle
EST 1
Saksa piirilinnas Passaus ootavad põgenikke ka süürlanna Eman Alriss (vasakul) ja afgaan Mohammad Naim Sahebdel. Nad on ise pagulased ja tulid saatusekaaslastele tõlgiks appi. (Härra tahab jõudu ja vastupidamist väljendada - žestid pole ju üldsegi univers
Saksa piirilinnas Passaus ootavad põgenikke ka süürlanna Eman Alriss (vasakul) ja afgaan Mohammad Naim Sahebdel. Nad on ise pagulased ja tulid saatusekaaslastele tõlgiks appi. (Härra tahab jõudu ja vastupidamist väljendada - žestid pole ju üldsegi universFoto: Teele Tammeorg

Число въехавших в ФРГ с начала года мигрантов оказалось значительно ниже ожидавшегося. В подобных условиях интеграция "будет работать", отмечал ранее Хорст Зеехофер.

С начала года в Германию прибыли порядка 100 тысяч беженцев. Такие данные озвучил во вторник, 9 октября, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) во время заседания фракции консервативного блока ХДС/ХСС.

В ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.

Ранее Зеехофер называл данную цифру в качестве целевого показателя, говоря, что "это нам по силам " и в подобных обстоятельствах "будет работать интеграция". "Любое превышение данного числа я считаю чрезмерной нагрузкой", — отмечал он.

"Нагнетание паники"

Еще в июне министр высказывал опасения, что называвшиеся "большой коалицией" в качестве ориентира цифры в 180-220 тысяч мигрантов могут быть "достигнуты и даже превышены".

В свою очередь, эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) называла подобные разговоры со стороны министра "нагнетанием паники".

В середине сентября письмо с призывом отправить Зеехофера в отставку подписали 376 актеров, режиссеров, журналистов, ученых, художников и музыкантов, в том числе руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик (Dieter Kosslick), режиссер Эберхард Келер (Eberhard Köhler), писательница Терезия Мора (Terezia Mora) и другие. По словам подписантов, министр "взял в заложники 18,6 миллиона человек с иммигрантскими корнями и объявил их источником проблем".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Студия DELFI | Катри Райк о переходе к соцдемам, русской школе и решениях для проблем Ида-Вирумаа

10.10.2018
Стартовавшая предвыборная кампания в этот раз отмечена не только жесткой борьбой за избирателя, но и очень высокой активностью всех партий по привлечению новых лиц и переманиванию к себе известных и популярных политиков из стана конкурентов. Сегодня в нашей студии ректор Академии МВД, депутат нарвского городского собрания Катри Райк, которая недавно вступила в социал-демократическую партию.
Подробнее



Какие выводы сделают спецслужбы после провала агентов ГРУ

10.10.2018
Десятки сотрудников российской военной разведки оказались засвечены в последние месяцы. Последним стал второй подозреваемый в отравлении Скрипалей. Отчасти это результат изменившегося курса на Западе.
Подробнее


Центристы представили свой новый предвыборный слоган

10.10.2018
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас представил сегодня новый предвыборный слоган, с которым партия пойдет на предстоящие выборы в Рийгикогу. Слоган звучит ”Справедливая Эстония для всех!”
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

ФОТО: В Мустамяэ открылся самый большой в Эстонии центр спа и саун, а также целый ряд спортивных клубов

10.10.2018
Благодаря инвестиции на сумму 15 миллионов евро, сделанной Astlanda Arendus в создание мустамяэского Elamuste Keskus, с сегодняшнего дня в Таллинне на Акадеэмиа теэ можно будет тренироваться и наслаждаться расслабляющими процедурами в самом большом в Эстонии центре спа и саун, самом большом в Эстонии зале для боулинга, новом спортклубе 24-7 Fitness и самом большом в Эстонии центре акробатики и батутов Trefoil, сказано в пресс-релизе.
Подробнее

16 внешних черт, которые привлекают мужчин в женщинах

10.10.2018
Мы видим ее повсюду: в кино, журналах, рекламе… идеальную женщину, которую хотят все мужчины. Но знаете что, девушки? Представители сильного пола не ищут несбыточных идеалов! На самом деле они уделяют внимание лишь некоторым небольшим деталям в вашем внешнем виде. Хотите узнать, каким именно? Тогда оставайтесь с нами.
Подробнее


Грандиозное бойцовское шоу, юбилейный этап мирового гран-при King of Kings-60 — в Таллинне!

10.10.2018
12 октября в 17.00 в O’Learys Betsafe Sports Arena в торговом центре Kristiine пройдёт пресс-конференция участников бойцовского шоу King of Kings. Прямую трансляцию мероприятия вы сможете увидеть на нашем портале. С 2019-го года поединки серии King of Kings будут вновь показаны на канале Eurosport.

Посетить конференцию и презентацию проекта cмогут все желающие, вход бесплатный.
Подробнее