Как заявил глава ведомства Ханс Георг Маассен, анализ, проведенный организацией, показал, что в атаке на ОБСЕ есть сходство, указывающее на причастность к ней группировки хакеров APT 28, которую связывают с Россией.
”APT 28 содержит улики, которые указывают на российские источники”, — отметил Маассен.
Также сообщается, что что кибератака на ОБСЕ схожа с атакой хакеров против сайта бундестага.
Ранее источник в западных спецслужбах связал нападавших на сайт ОБСЕ с группировкой APT28, которая, по словам источника, стоит за атаками на руководство Демократической партии США во время президентских выборов.