02.09.2018, 22:00

В Германии за нацистское приветствие задержаны двое полицейских

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Gazeta.ru
EST
Saksa politsei
фото иллюстративноеFoto: Daniel Roland, AFP

В Германии задержаны двое полицейских, которые подозреваются в выполнении нацистского приветствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщении полиции.

Инцидент произошел в городе Розенхайм в Баварии. По словам очевидца, которые приводятся в сообщении полиции, двое полицейских, находясь в баре, выкрикивали антииммигрантские лозунги и вскидывали руку в нацистском приветствии.

После этого мужчины были задержаны.

Агентство напоминает, что в Германии является преступлением демонстрация нацистской символики и выполнение нацистского приветствия.

Ранее в немецком городе Хемниц двое мигрантов в драке убили 35-летнего немца. Это вызвало стихийные демонстрации — как против мигрантов, так и в их защиту.

В ходе последней демонстрации были задержаны 300 человек.

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