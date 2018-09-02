В Германии за нацистское приветствие задержаны двое полицейских

В Германии задержаны двое полицейских, которые подозреваются в выполнении нацистского приветствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщении полиции.
Инцидент произошел в городе Розенхайм в Баварии. По словам очевидца, которые приводятся в сообщении полиции, двое полицейских, находясь в баре, выкрикивали антииммигрантские лозунги и вскидывали руку в нацистском приветствии.
После этого мужчины были задержаны.
Агентство напоминает, что в Германии является преступлением демонстрация нацистской символики и выполнение нацистского приветствия.
Ранее в немецком городе Хемниц двое мигрантов в драке убили 35-летнего немца. Это вызвало стихийные демонстрации — как против мигрантов, так и в их защиту.
В ходе последней демонстрации были задержаны 300 человек.