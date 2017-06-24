24.06.2017, 17:40

В Германии в массовой драке со 150 участниками пострадали 15 полицейских

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Gazeta.ru
EST
Vene pidu
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В городе Магдебург в ​федеральной земле Саксония-Анхальт произошла массовая драка с участием 150 человек, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Многие участники драки, среди которых были футбольные фанаты, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе драки пострадали 15 полицейских, их забросали бутылками и камнями. Всего на место прибыли 110 сотрудников правоохранительных органом.

Полиция арестовала семь человек.

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