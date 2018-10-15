15.10.2018, 15:32

В Германии в центре Кельна произошел захват заложника

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Deutsche Welle
EST
В Германии в центре Кельна произошел захват заложника
Foto: OLIVER BERG, AFP

В центре Кельна рядом с главным вокзалом полиция проводит специальную операцию в связи с захватом заложника. "В настоящее время мы не имеем информации о произошедшей стрельбе и погибших", — сообщается в понедельник, 15 октября, в полицейском микроблоге Twitter.

Полиция также просит не распространять слухов. Ранее кельнское региональное издание Kölner Stadt-Anzeiger сообщила о мужчине, который был взят в заложники в помещении аптеки рядом со зданием главного кельнского вокзала. В сообщении также упоминались якобы прозвучавшие выстрелы. Главный вокзал полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывает прохожих не приближаться к зданию.

В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац. К вокзалу стянута полицейская техника.

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