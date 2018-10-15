В Германии в центре Кельна произошел захват заложника

Полиция также просит не распространять слухов. Ранее кельнское региональное издание Kölner Stadt-Anzeiger сообщила о мужчине, который был взят в заложники в помещении аптеки рядом со зданием главного кельнского вокзала. В сообщении также упоминались якобы прозвучавшие выстрелы. Главный вокзал полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывает прохожих не приближаться к зданию.

В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац. К вокзалу стянута полицейская техника.