15.10.2018, 15:32

В Германии в центре Кельна произошел захват заложника

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обновлено в 16:49
Deutsche Welle
EST
В Германии в центре Кельна произошел захват заложника
Foto: OLIVER BERG, AFP

Полиция освободила женщину, взятую в заложники на главном вокзале Кельна. Она получила легкие ранения. Преступник, захвативший заложницу, тяжело ранен.

Взятая в заложники в здании главного вокзала Кельна женщина получила легкие ранения. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается в микроблоге Twitter полиции земли Северный Рейн — Вестфалия. Также стало известно, что преступник тяжело ранен, проводятся реанимационные мероприятия.

Полиция также сообщила, что ситуация полностью контролируется.

Ранее кельнское региональное издание Kölner Stadt-Anzeiger сообщила о мужчине, который взял в заложники женщину в помещении аптеки в здании главного кельнского вокзала. В сообщении также упоминались якобы прозвучавшие выстрелы. Позднее полиция опровергла эти сообщения. "В настоящее время мы не имеем информации о произошедшей стрельбе и погибших", — сообщалось в Twitter. Главный вокзал был полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывала прохожих не приближаться к зданию.

В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац. К вокзалу стянута полицейская техника.

Tallinn Hockey weekend
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