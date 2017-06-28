В Германии спешно узаконивают однополые браки

Сначала за "браки для всех" - но после выборов в бундестаг - внезапно выступила Меркель. Потом дело пошло быстрее - депутаты могут вынести вопрос на голосование уже на этой неделе, сообщает DW.

Это был тот день, когда развитие событий в немецкой политике перевернуло все с ног на голову. Вечером во вторник, 27 июня, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что депутаты бундестага от возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС) более не связаны позицией фракции в вопросе "брака для всех" — полного равноправного признания однополых браков. Вероятно, уже в пятницу, 30 июня, к удивлению многих, в бундестаге пройдет голосование по этому вопросу.

Меркель вдруг выступила за однополые браки

Вечером 26 июня Ангела Меркель, поразив всех, во время одного из ток-шоу объявила, что выступает за то, чтобы при возможном будущем голосовании о разрешении браков для однополых пар все депутаты принимали решение самостоятельно "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией и соблюдая фракционную дисциплину. Хотя, по ее словам, такое голосование может пройти только после выборов в бундестаг, намеченных на конец сентября.

"Я знаю многих в ХДС — и включаю в их число себя — кто много размышляет над этой темой и давно говорит, что здесь существуют равные ценности. И поэтому я бы охотно хотела направить дискуссию в такое русло, где речь шла бы о решении, принимаемом по "зову совести", — так несколько пространно ответила канцлер на вопрос одного из зрителей.

СДПГ не хочет больше ждать

А на следующий день на авансцену вышла СДПГ. Социал-демократы давно требовали узаконивания "брака для всех". Зигмар Габриэль, министр иностранных дел и вице-канцлер, на пресс-концеренции перед сотней журналистов перечислил примеры того, как ХДС и ХСС в последние годы ничего не хотели знать о такой реформе. Вновь и вновь, отметил Габриель, он ставил на повестку дня эту тему, а консерваторы снова и снова недвусмысленно отклоняли ее обсуждение, последний раз — в марте нынешнего года.

Со своей стороны лидер СДПГ и кандидат в канцлеры от партии Мартин Шульц потребовал не ждать выборов в бундестаг: "Мы полагаем, что принятие решения по этому вопросу "по зову совести" теперь не должно быть отложено в долгий ящик. Оно может быть принято уже на этой неделе. Совесть ведь не связана сроками". А Габриэль, вызвав шквал газетных заголовков, процитировав открывок из шиллеровского "Дона Карлоса": "Мадам, дайте свободу совести. И прямо сейчас". Что Меркель чуть позже и сделала.

Ворчание традиционалистов

Предыстория случившегося: долгое время далеко не все депутаты от ХДС и ХСС поддерживали идею брака для гомосексуалов и лесбиянок. Меркель своим неожиданным заявлением, видимо, выразила желание, чтобы эта тема не вышла на первый план во время предвыборной кампании.

Но после того, как социал-демократы объявили о намерении уже сейчас вынести вопрос на повестку дня, канцлер оказалась под давлением, поскольку оппозиция в лице Левой партии и "зеленых" также поддержала "брак для всех". И Меркель, захотев исключить риск поражения от СДПГ и оппозиции при голосовании по этому вопросу в бундестаге, объявила о своей новой позиции.

Очевидно, что многие депутаты от блока ХДС/ХСС проголосуют за "брак для всех". Рады будут и объединения гомосексуалов и лесбиянок, которые не рассчитывали на столь быстрое решение. По данным соцопросов, большинство жителей Германии не против однополых браков. Правда, у многих традиционно консервативно настроенных избирателей резкое изменение позиции Меркель вызовет только укоризненное покачивание головой.