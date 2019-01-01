В Германии совершен наезд на группу людей. Возможный мотив — ксенофобия

По меньшей мере четыре человека пострадали,некоторые — в тяжелом состоянии. В число пострадавших входят граждане Сирии и Афганистана.

По данным полиции, 50-летний мужчина намеренно направил автомобиль в толпу. Предположительно, его мотивом была ксенофобия.

Подозреваемый был задержан.