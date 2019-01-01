01.01.2019, 16:13
В Германии совершен наезд на группу людей. Возможный мотив — ксенофобия
В немецком городе Ботроп мужчина на автомобиле совершил наезд на группу пешеходов, передает Zeit.
В немецком городе Ботроп мужчина на автомобиле совершил наезд на группу пешеходов, передает Zeit.
По меньшей мере четыре человека пострадали,некоторые — в тяжелом состоянии. В число пострадавших входят граждане Сирии и Афганистана.
По данным полиции, 50-летний мужчина намеренно направил автомобиль в толпу. Предположительно, его мотивом была ксенофобия.
Подозреваемый был задержан.
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