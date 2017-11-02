В Германии скрылись 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке

В декабре 2016 года покинуть ФРГ обязаны были около 54 тысяч беженцев. Между тем предусмотренные законом денежные выплаты получали лишь 23 тысячи из них.



Местонахождение около 30 тысяч просителей убежища в Германии, чьи заявления были отклонены и которые должны были немедленно покинуть страну, неизвестно властям. Об этом сообщила в четверг, 2 ноября, газета Bild. Представитель министерства внутренних дел ФРГ в беседе с изданием не исключил, что часть беженцев, подлежащих высылке, в отдельных случаях могла "уже выехать либо скрыться".

Количество в 30 тысяч человек газета Bild получила, вычтя из общего числа лиц, подлежащих высылке, число тех из них, кто получает пособия от государства. По данным правительства ФРГ, в декабре 2016 года покинуть Германию обязаны были около 54 тысяч беженцев. Из них лишь 23 тысячи получали предусмотренные законом денежные выплаты.

Вопрос о беженцах — один из важнейших на переговорах о формировании новой правящей коалиции в Германии. Консультации на эту тему застопорились из-за проблемы воссоединения семей. Консерваторы и либералы считают, что некоторые категории беженцев после окончания войн в их странах должны вернуться домой. В то же время "зеленые" настаивают на том, что интеграция, то есть адаптация беженца к условиям в Германии, пойдет легче, если он не будет жить в постоянной тревоге за свою семью, оставшуюся на родине.